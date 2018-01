Número de mortos após passagem de tornado no Texas e em Oklahoma sobe para 21

AUSTIN, EUA - Subiu para 21 o número de mortos após a série de tempestades e alagamentos que atingiu a região do Texas e de Oklahoma, nos Estados Unidos. Outras dezenas de pessoas estão desaparecidas.

Em Houston, capital do Texas, centenas de casas foram danificadas na pior enchente do país nos últimos anos. De acordo com a prefeita, Annise Park, duas pessoas estão desaparecidas depois que o barco que as resgatava virou.

No oeste do Estado, onde a chuva continua, o aumento do nível do Rio Brazos causou enchentes e centenas de pessoas foram obrigadas a deixar suas casas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Este foi o mês mais chuvoso do Texas. O departamento de meteorologia do Estado afirmou ontem que choveu, em média, 190 milímetros em maio. O recorde anterior, de 162 milímetros, foi registrado em junho de 2004. / AP