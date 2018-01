Número de mortos chega a 140 em ataques de terça no Iraque O governador da província de Ninawa, Draid Kashmola, assegurou nesta quinta-feira, 29, que o número de mortos no duplo atentado da última terça-feira em Tal Afar chegou a 140 e o de feridos, a 200. Na ocasião, dois caminhões-bomba explodiram simultaneamente em mercados da cidade, cuja população é majoritariamente xiita. Depois das explosões, insurgentes sunitas tentaram promover emboscadas contra ambulâncias que resgatavam os feridos Kashmola acrescentou, em entrevista coletiva, que ainda há corpos debaixo dos escombros dos edifícios que caíra devido à explosão. Em resposta aos ataques, na última quarta-feira, milicianos xiitas e policiais enfurecidos com as explosões dos caminhões promoveram uma violenta retaliação contra a população sunita. Autoridades davam conta de cerca de 60 mortos no episódio.