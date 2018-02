Número de mortos chega a 36 em acidente de ônibus no Nepal Mais 19 corpos foram encontrados na terça-feira, no sudoeste do Nepal, perto dos destroços de um ônibus lotado com peregrinos que caiu em um rio, afirmaram autoridades da área de resgate, elevando para 36 o número total de mortos. Chuvas pesadas vêm dificultando os esforços de resgate no rio Rapti, no distrito de Dang, cerca de 270 quilômetros a sudoeste de Katmandu. "Quando os destroços forem retirados, o número de mortos pode subir ainda mais porque outros corpos poderiam estar presos ali", afirmou Jitendra Karki, um oficial das Forças Armadas. Segundo autoridades, dezenas de pessoas ainda poderiam estar desaparecidas já que não se sabe quantos passageiros estavam no ônibus no momento do acidente. O veículo, que se dirigia para um famoso santuário hindu, saiu de controle em uma estrada montanhosa do oeste do Nepal e caiu no rio, na segunda-feira. No país, as pessoas costumam viajar no teto de ônibus lotados. Os acidentes são comuns nas estradas acidentadas e mal conservadas. (Por Gopal Sharma)