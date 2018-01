Número de mortos devido a fortes chuvas no Japão chega a 15 Chega a 15 o número de mortos devido às chuvas torrenciais que atingiram o centro e o oeste do Japão, enquanto dez pessoas continuam desaparecidas, segundo a polícia. As equipes de resgate encontraram nesta quinta-feira os corpos de duas mulheres nas províncias de Nagano, no centro do país, e Shimane, no sudoeste. A primeira, de 70 anos, morreu soterrada por um deslizamento de terra e a segunda, de 74 anos, foi encontrada na margem de um rio que transbordou, segundo a agência Kyodo. O ministro Porta-voz, Shinzo Abe, anunciou nesta quinta que uma equipe liderada pelo ministro encarregado da gestão de desastres, Tetsuo Kutsukake, será enviada a algumas regiões de Nagano para avaliar os danos. "O escritório do primeiro-ministro está em alerta e acompanha de perto a situação durante as 24 horas", afirmou Abe. Na província de Nagano, a mais afetada, oficiais da polícia, bombeiros e soldados continuam procurando cinco pessoas que poderiam ter ficado presas em deslizamentos de terra. O Serviço Nacional de Meteorologia mantém o alerta de temporal, já que são esperadas fortes chuvas para sexta-feira em regiões do leste e do oeste do Japão.