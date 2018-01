Número de mortos em acidente no Peru chega a 30 Pelo menos 30 pessoas morreram e 12 ficaram feridas quando um caminhão com problemas nos freios chocou-se contra uma casa em Tacna, capital do departamento (Estado) peruano de mesmo nome, na divisa com o Chile. O porta-voz da polícia de Tacna, comandante Oscar Vivas, disse hoje que o acidente ocorreu no domingo, em uma curva de uma estrada do bairro Buena Vista, a oito quadras do destino final do caminhão. Segundo Vivas, a maioria das vítimas era formada por comerciantes que viajaram de Puno, departamento na fronteira com a Bolívia, com mercadorias que seriam negociadas na chamada "Feria Boliviana", que se realiza hoje em Tacna. Os comerciantes estavam na carroceria do caminhão. Vivas contou que o veículo chocou-se contra a casa depois que os freios do caminhão falharam e o motorista, mesmo diminuindo a marcha por 300 metros, não conseguiu evitar o acidente. Muitos dos mortos, entre eles crianças, foram soterrados pela carga ou ficaram presos embaixo do caminhão. Os feridos foram levados para os hospitais da região, incluindo o motorista. Os moradores da casa não sofreram nada.