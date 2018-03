Número de mortos em ataque na Turquia sobe para 50

"Três feridos permanecem em estado grave", afirmou Muezzinoglu, segundo o jornal Haber-Turk.

O ministro do Interior, Muammer Guler, disse que o número de suspeitos detidos pela polícia turca havia subido para 13, informou a rede de televisão NTV.

Os ataques na cidade de Reyhanli foram os mais mortífero desde o início do conflito civil da Síria há dois anos.

A Turquia acusou um grupo radical afiliado ao regime do Presidente Bashar Assad de ter conduzido o ataque. O grupo nega a acusação.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os ataques também provocaram uma reação contra refugiados sírios na Turquia, cujo número é de cerca de 400 mil. Mas autoridades do governo alertaram repetidamente contra as provocações e disseram que a Turquia vai manter sua política de "portas abertas" para os sírios que fogem da repressão do regime. As informações são da Dow Jones.