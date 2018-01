Número de mortos em atentado no Iraque supera 100 O número de mortes causadas pelos dois ataques suicidas cometidos durante o final de semana contra a cidade curda de Irbil chegou a 101 nesta terça-feira, informa a coalizão que ocupa o Iraque. Os mortos estavam entre as centenas de pessoas presentes a cerimônias realizadas no domingo pelo Partido Democrático do Curdistão e pela União Patriótica do Curdistão. Esse ataque duplo foi o mais sangrento desde que um veículo explodiu em 29 de agosto, do lado de fora de uma mesquita na cidade sagrada de Najaf, no sul do país, causando mais de 80 mortes.