Número de mortos em Bangladesh sobe para 149 O número de mortos do desabamento de um prédio de oito andares na cidade de Savar, em Bangladesh, já subiu para 149, segundo informações da Associated Press. De acordo com autoridades, muitas pessoas ainda estão presas no edifício. O local abrigava centenas de pessoas que trabalhavam em tecelagens quando o prédio desmoronou na quarta-feira de manhã (horário local).