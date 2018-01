Número de mortos em chuvas no Caribe supera os 360 O número de mortos, vítimas das enchentes que atingem a ilha de Hispaniola, que abriga o Haiti e a República Dominicana, já supera os 363. Caminhões ainda despejam dezenas de corpos em uma vala comum. Um repórter da Associated Press contou pelo menos 180 cadáveres na República Dominicana nesta tarde, e autoridades informam que outros 100 mortos foram despejados numa vala, segundo o tenente Virgilio Mejia, que trabalha com a Comissão Nacional de Resgate. O ministério do Interior do Haiti confirma 83 mortes na parte haitiana da ilha, mas o número segue crescendo, conforme parentes e agentes de resgate removem corpos da lama. Há mais de 250 desaparecidos na República Dominicana e 62 no Haiti.