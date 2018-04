Número de mortos em confrontos no Egito sobe para 3

O médico disse que o manifestante morreu após ser ferido por um disparo realizado a pouca distância, nas proximidades do Ministério do Interior, no centro da capital do Egito. A fonte pediu anonimato, temendo represálias.

As outras duas mortes ocorreram na quinta-feira, na cidade de Suez. Os manifestantes culpam a polícia e a junta militar que comanda o país por não conseguir impedir a violência no estádio, logo após uma partida de futebol na quarta-feira em Port Said. Pelo menos 74 pessoas morreram na violência no estádio.

Uma foto do manifestante morto no Cairo foi divulgada pela internet pelo homem que o levou ao hospital onde ele foi declarado morto. As informações são da Associated Press.