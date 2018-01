Número de mortos em deslizamentos em Bangladesh sobe para 134

DACCA - O número de mortos causados por deslizamentos de terra após fortes chuvas no sudeste de Bangladesh subiu para 134. A quantidade de feridos saltou para 86, informaram autoridades nesta quarta-feira, 14. As mortes foram registradas em três distritos, disse o diretor geral do Departamento de Gestão de Desastres, Reaz Ahmed. No distrito de Rangamati, o mais afetado, foram 77 os feridos, enquanto em Chittagong foram outros nove.

A polícia, o Exército e os bombeiros trabalham no resgate. A região sudeste do país registrou 181 milímetros de chuva nas últimas 24 horas, de acordo com o Departamento Meteorológico de Bangladesh.

O sul de Bangladesh sofre habitualmente com os efeitos das monções e dos ciclones tropicais nesta época do ano, o que muitas vezes se traduz em catástrofes com centenas de mortos, apesar dos esforços do governo para regularizar a construção de casas em regiões perigosas. / EFE