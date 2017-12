Número de mortos em explosão de mina chinesa sobe para 77 O número de mortos numa explosão de gás ocorrida numa mina de carvão na região central da China subiu para 77 neste sábado, informaram autoridades locais. As equipes de resgate consideram "muito remota" a possibilidade de os 71 mineiros ainda considerados desaparecidos serem encontrados vivos. Mais de mil socorristas trabalham nos esforços para encontrar sobreviventes. A explosão ocorreu na quarta-feira. Enquanto isso, autoridades chinesas detiveram os gerentes de uma mina de carvão no norte do país por tentarem esconder a verdadeira extensão de um alagamento que deixou 29 mineiros desaparecidos. O alagamento também ocorreu na quarta-feira.