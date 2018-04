Número de mortos em explosão na Nigéria sobe para 8

Mais cedo, uma multidão enfurecida queimou vivo um condutor de mototáxi suspeito de ser muçulmano como parte do revide ao ataque. A moto foi colocada em cima do homem antes de jogarem gasolina e atearem fogo, disse o correspondente da AFP que presenciou a cena. Uma autoridade de resgate também falou em condição de anonimato sobre o incidente e disse que o homem não pôde ser salvo porque a multidão estava muito violenta. As informações são da Dow Jones.