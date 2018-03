Número de mortos em explosão na Pemex sobe para 34

Na tarde de ontem, as equipes de resgate retomaram buscas por quatro pessoas que ainda estavam desaparecidas, depois que cães farejadores indicaram a possível presença de corpos.

O presidente do México, Enrique Peña Nieto, publicou uma mensagem em sua conta no Twitter dizendo que a 34ª vítima foi retirada dos escombros.

As autoridades ainda têm de determinar as causas da explosão, que atingiu o subsolo e andares mais baixos do prédio que fica perto da torre corporativa da empresa, que tem 48 andares. A maior parte das vítimas eram mulheres que trabalhavam no prédio em funções administrativas.

Pelo menos 121 pessoas ficaram feridas, das quais mais de 50 ainda estavam hospitalizadas na noite de sexta-feira.

A Pemex disse, em sua conta no Twitter, que os trabalhadores poderão voltar à torre corporativa na terça-feira e que os que tiveram seus trabalhos afetados no local onde houve a explosão serão realocados. As informações são da Dow Jones.