Número de mortos em explosões em Bagdá sobe a 37 O número de mortos nos vários atentados ocorridos nesta manhã em Bagdá subiu para 37, segundo informações recentes do exército dos EUA e da polícia local. Os atentados com carro-bomba atingiram quatro postos policiais e o posto da Cruz Vermelha. Segundo as autoridades, 10 pessoas morreram na explosão contra o prédio do Comitê Internacional da Cruz Vermelha e 27 nas demais explosões, a maior parte deles iraquianos. Pelo menos um soldado norte-americano morreu nos atentados. As autoridades conseguiram evitar que um quinto posto policial fosse atingido. O homem-bomba foi detido e os policiais disseram que gritava: "morte à polícia iraquiana. Vocês são colaboradores". Hoje é o primeiro dia do feriado sagrado muçulmano Ramadã.