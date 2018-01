Número de mortos em explosões na China sobe para 116; país registra novos incêndios

PEQUIM - O número de mortos nas duas explosões que ocorreram na semana passada em um terminal de contêineres em Tianjin, na China, chegou nesta sexta-feira, 21, a 116 e ainda há 60 pessoas desaparecidas.

Segundo a agência oficial Xinhua, 65 dos 116 mortos são bombeiros e sete são policiais. Todas as vítimas já foram identificadas por meio de exames de DNA.

Nove dias depois do ocorrido, quatro novos incêndios foram registrados hoje nas proximidades do terminal. Equipes de resgate se apressaram para chegar à área.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os incêndios foram detectados em um estacionamento e em locais que ficam a 3 km da área que foi evacuada, segundo a agência Xinhua. Ainda não há muitas informações a respeito, mas veículos de imprensa locais disseram que os bombeiros já teriam apagado o fogo do local e a limpeza da área do desastre seria retomada em breve.

Autoridades ordenaram o controle de materiais perigosos em todo o país. O presidente Xi Jinping e outros funcionários do governo se reuniram ontem em Pequim para discutir sobre o andamento das investigações do acidente. /EFE e ASSOCIATED PRESS