Número de mortos em Hiroshima em razão de inundações chega a 39

TÓQUIO - As autoridades do Japão elevaram para 39 o número de mortos e 26 o número de pessoas desaparecidas em razão de inundações e deslizamentos registrados após fortes chuvas nessa semana na cidade de Hiroshima, oeste do país.

As autoridades receberam nesta quinta-feira, 21, 19 novas notificações de pessoas desaparecidas, informou a emissora estatal NHK. Entre os 39 mortos, há três crianças de 2, 3 e 11 anos, além de um dos bombeiros que participavam dos trabalhos de resgate de uma delas.

As operações de resgate, iniciadas na terça-feira, seguem intensas na região, afetada por históricas precipitações, inundações e deslizamentos de terra. Durante a madrugada de terça para quarta-feira, caíram em três horas cerca de 200 milímetros de água em Hiroshima, volume equivalente a todo mês de agosto na região.

Neste momento, 2.500 policiais, bombeiros e militares das Forças de Autodefesa (Exército) participam das operações de resgate, centradas principalmente na busca de pessoas arrastadas pelas cheias de rios e canais, deslizamentos de terra ou fluxos de lama.

As chuvas também provocaram a destruição total de 46 casas e comprometeram outras 139. Cerca de mil pessoas foram retiradas da cidade e, por enquanto, estão em abrigos provisórios. / EFE