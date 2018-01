Número de mortos em Madri eleva-se a 202 A lista do total de mortos nas explosões de Madri chegou, hoje, a 202, igualando o número dos mortos no atentado de outubro de 2002 em Bali, na Indonésia, e é o maior desde os ataques de 11 de setembro nos Estados Unidos. A última vítima foi uma melher peruana, de 22 anos, que não resistiu aos ferimentos do dia 11, segundo autoridades de Madri.