Número de mortos em Meca supera 250; ritual continua O número de mortos pisoteados durante o ritual de apedrejamento do demônio na peregrinação anual dos muçulmanos a Meca chegou a 251, informam autoridades sauditas. ?Sete dos feridos sucumbiram?, disse Khaled al-Marghalani, porta-voz do Ministério da Saúde. Peregrinos também já foram pisoteados até a morte durante o ritual da lapidação do demônio nas cerimônias de 1994, 1998, 2001 e do ano passado. Nesta segunda-feira, ondas de fiéis continuavam a empurrar ou a ser empurradas na tentativa de abrir caminho em meio à multidão que participa do rito. Ainda nesta segunda-feira, ambulâncias foram vistas transportando os peregrinos que eram derrubados pela pressão dos demais, mas não há notícia de novas mortes ou incidentes graves. Muitos desmaiam de insolação, exaustão ou pelo estresse de se manter em pé e em movimento acompanhando a multidão.