Número de mortos em nova explosão no Iraque sobe para 36 Já é de 36 o número de mortos na explosão ocorrida hoje no Iraque contra cidadãos que procuravam trabalho em atividades ligadas à coalizão liderada pelos EUA. O carro-bomba explodiu nos arredores do centro de recrutamento do Exército, no centro de Bagdá, de acordo com informações de autoridades norte-americanas e testemunhas iraquianas. A explosão ocorreu por volta das 2h25 (de Brasília). O centro de recrutamento é isolado, mas 300 iraquianos estavam do lado de fora dos portões, esperando pela abertura do centro. Alguns deles tinham a intenção de se unirem às forças do Exército, enquanto outros esperavam para embarcar para um centro de treinamento na Jordânia. Ontem, um outro atentado matou pelo menos 55 pessoas e feriu 67 pessoas, na maioria civis, que faziam fila para se candidatarem a um emprego na polícia, em Iskandaria, a 45 quilônmetros de Bagdá. "Essa pode ser uma nova tendência da atividade terrorista, uma nova forma de intimidação", comentou o general-brigadeiro Mark Kimmitt, vice chefe de operações militares em Bagdá, em uma entrevista respondida por e-mail para a agência de notícias Associated Press e retransmitida pela Dow Jones. Essa foi a nona explosão de um carro-bomba no Iraque nesse ano.