Número de mortos em terremoto chega a 55.740 na China

O número total de mortos nas sete províncias do sudoeste da China devastadas pelo terremoto de 12 de maio chegou a 55.740, enquanto 24.960 estão desaparecidos e 292.481 ficaram feridos, informou nesta sexta-feira o Ministério de Assuntos Civis. Este número mostra um aumento de 4.225 mortos em relação aos dados fornecidos na quinta-feira pelas autoridades chinesas. Somente em Sichuan, a província mais castigada pelo terremoto, foram registrados 55.239 mortos, 24.429 desaparecidos e 281.066 feridos. Além disso, 83.988 pessoas foram resgatadas pelas equipes de salvamento em Sichuan, província na qual as zonas devastadas pelo tremor ainda estão ameaçadas pela aparição de 34 lagos formados devido ao bloqueio dos rios pelos deslizamentos de terra e rocha após o sismo e as fortes chuvas que caíram em seguida.