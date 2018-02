Número de mortos em terremoto na China sobe para 41.353

O número de mortos no terremoto registrado em 12 de maio no sudoeste da China subiu para 41.353, segundo dados do Governo chinês. Os corpos de 80% das vítimas já foram sepultados ou cremados, informou a vice-ministra de Assuntos Civis, Jiang Li. Segundo Jiang, os ministérios de Assuntos Civis, Segurança Pública e Saúde Pública enviaram especialistas às zonas devastadas para supervisionar o manejo dos cadáveres. Também foram enviadas 48 equipes de tratamento, transporte e cremação dos corpos. A vice-ministra anunciou que o Governo concederá um auxílio de 5 mil iuanes (US$ 714) à família de cada morto no terremoto. Os corpos identificados foram sepultados ou cremados com rapidez, e os demais passaram por testes de DNA para sua identificação. Um banco de dados de DNA será criado para facilitar a identificação dos corpos no futuro. Jiang informou que este processo acontecerá da maneira mais rápida possível e respeitará as leis vigentes na China.