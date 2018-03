Número de mortos em terremoto na China supera 69 mil

Subiu para 69.016 o número de mortos no terremoto que assolou o sudoeste da China no último dia 12 de maio, enquanto os desaparecidos chegam a 18.830. Estes últimos dados, fornecidos pelo Birô de Informação do Conselho de Estado, incluem 39 vítimas mortais a mais. Até sábado, o número de feridos era de 368.545. O tremor, de 8 graus na escala Richter e que devastou principalmente a província de Sichuan, deixou outros 15 milhões de desabrigados Mesmo com 19 dias desde o terremoto, réplicas continuam a ser sentidas - só neste sábado, 31, foram 191, segundo dados oficiais. Além disso, é grande o risco de transbordamento dos lagos formados pelos buracos criados pelo tremor. A magnitude de três destas últimas réplicas oscilou entre 4 e 4,9 graus na escala Richter. Por enquanto, o número total de abalos é de 9.510.