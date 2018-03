Número de mortos em terremoto na Itália chega a sete Já são sete as pessoas mortas pelo terremoto que atingiu o sul na Itália nesta manhã. O cadáver de uma quinta criança foi retirado dos escombros da escola derrubada pelo tremor, e duas mulheres morreram quando suas casas caíram. Dúzias de crianças ainda permanecem entre os destroços do prédio escolar, segundo os moradores da região. Cerca de 20 crianças e duas professoras foram resgatadas com vida, informam os bombeiros. A rede de TV italiana RAI informou que, das crianças resgatadas, oito encontravam-se em estado crítico. O terremoto, que chegou a magnitude 5,4, atingiu a região de Campobasso, a nordeste de Nápoles, às 8h33 (horário de Brasília). As crianças reunidas na escola de San Giuliano di Puglia participavam de uma festa de Dia das Bruxas. Cerca de 70% das casas da área mais fortemente atingida pelo tremor foram afetadas, muitas com rachaduras na parede ou desmoronamento dos tetos, informa agência de notícias AGI, citando os resultados de um levantamento aéreo conduzido pelo governo. O Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia, em Roma, disse que o tremor de Campobasso e o terremoto provocado pelo vulcão Etna, 440 km ao sul, não estão relacionados. ?Os epicentros estão muito distantes um do outro, e a natureza dos tremores é diferente?, disse Alessando Amato, do Instituto.