Número de mortos em terremoto no Japão sobe a pelo menos 5 O forte terremoto que atingiu a zona rural do norte do Japão no sábado (horário local) matou pelo menos cinco pessoas e deixou mais de 200 feridas. O tremor, de magnitude 7.2, ocorreu às 8h43 no horário local (20h43 de sexta-feira em Brasília) e teve epicentro em uma área a cerca de 300 quilômetros ao norte de Tóquio, onde os prédios também tremeram. Mais de 160 tremores secundários atingiram o norte do país e autoridades alertaram que outros podem ocorrer. "Eu vi algumas janelas estilhaçadas e pedaços de telhas quebradas", disse um funcionário da prefeitura de Miyagi à TV NHK. (Reportagem de Elaine Lies)