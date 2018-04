Número de mortos em terremotos na China sobe para 47 O número de mortos na China subiu para 47 depois que dois terremotos sacudiram o noroeste do país nesta segunda-feira. De acordo com um funcionário do governo de Gansu, mais de 21 mil edifícios foram severamente danificados e mais de 1.200 desabaram. A fonte também disse que 296 pessoas ficaram gravemente feridas.