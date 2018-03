Número de mortos em tremor sobe para 215 O número de mortos no terremoto que sacudiu o sudoeste do Paquistão na quarta-feira subiu ontem de 175 para 215. O aumento ocorre na medida em que as equipes de resgate têm maior acesso às zonas afetadas e o inverno começa a castigar os mais de 15 mil desabrigados com temperaturas abaixo de zero. O terremoto atingiu 6,5 graus na escala Richter, cujo maior tremor já registrado foi de 9,5.