Número de mortos já chega a 'quase 170 mil', diz Préval O presidente do Haiti, René Préval, afirmou ontem que o número de mortos no terremoto de 7 graus na escala Richter, que atingiu o país no dia 12, já chega a "quase 170 mil". Estimativas anteriores apontavam que o número de mortos estava em aproximadamente 150 mil.