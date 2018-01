Número de mortos na Argélia sobe para 447 O número de mortos pelas inundações na capital argelina e outras várias cidades do país subiu para 447 hoje - 407 delas apenas em Argel -, com uma cifra desconhecida de pessoas ainda desaparecidas, informou o ministro do Interior, Nourredine Yazid Zerhouni. As chuvas torrenciais, que tiveram início no sábado, deixaram pelo menos 4.000 famílias desabrigadas em todo o país, informou o ministro, acrescentando que cerca de 300 pessoas ficaram feridas. Em Argel, várias casas e ruas foram destruídas pelas inundações. Hoje, a imprensa local criticou autoridades pelo que considerou uma demora no envio de grupos de resgate e até mesmo por não manterem a tubulação das cidades livre de entulhos.