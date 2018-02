Número de mortos na Ilha da Madeira sobe para 38 O número de mortos em consequência das tempestades que atingiram a Ilha da Madeira, território de Portugal, ontem aumentou para 38 neste domingo, segundo as autoridades locais. Mais de 100 pessoas estão feridas e ainda não está claro quantas estão desaparecidas. As autoridades afirmaram que as fortes chuvas - as piores na ilha desde 1993 - também deixaram cerca de 250 desabrigados. Hoje o clima melhorou na região, o que facilita os trabalhos de resgate.