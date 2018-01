Número de mortos na Indonésia pode chegar a 10.000 Dezenas de corpos em decomposição encontram-se espalhados pelas ruas da cidade Banda Aceh, na Indonésia, enquanto soldados e voluntários procuram por sobreviventes. O vice-presidente Jusuf Kalla disse que "os mortos (na região) podem ser entre 5.000 e 10.000. É um desastre nacional". Kalla falou a jornalistas depois de distribuir suprimentos de emergência na cidade. O terremoto deste domingo destruiu dezenas de edifícios em Banda Aceh, antes de dar origem aos maremotos que transformaram as ruas em rios e varreram diversas casas. Cerca de 3.000 pessoas - na maioria, crianças pequenas - morreram na cidade, que está virtualmente isolada desde o terremoto, que acabou com as linhas elétricas e telefônicas.