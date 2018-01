Número de mortos na Turquia cai para 20 O número de mortos nos atentados simultâneos que abalaram Istambul neste sábado caiu para 20 pessoas. Os feridos já são 257. Um dos atentados atingiu a sinagoga de Neve Shalom, durante uma cerimônia de iniciação religiosa de um jovem judeu. A outra explosão, ocorrida a cerca de cinco quilômetros da primeira, atingiu a sinagoga Beth Israel. O ministro do interior da Turquia, Abdulkadir Aksu, disse que a polícia investiga se os atentados foram suicidas ou se as bombas foram acionadas à distância. Câmaras do circuito de segurança da sinagoga de Neve Shalon gravaram um Fiat vermelho estacionando em frente à porta e logo depois o motorista descendo do veículo. Depois disso veio a explosão. Pelo sofisticação e sincronia das explosões, a polícia turca acredita que a Al-Qaeda esteja envolvida nos atentados.