Número de mortos nas Filipinas chega a 100 O furacão Utor provocou a morte de pelo menos 100 pessoas nas Filipinas, informou o governo daquele país neste sábado. Outras 58 pessoas ainda estão desaparecidas e o número de mortes pode aumentar. O furacão atingiu as Filipinas no começo da semana, inundando grandes áreas da região. As inundações destruíram 3.700 causas e outras 8.930 danificadas. Cerca de 12 mil pessoas tiveram de abandonar suas casas e foram transferidas para 86 abrigos do governo. Além disso, o Utor causou prejuízos de US$ 11,2 milhões, em razão de estradas, pontes e colheitas que ficaram destruídas com a passagem do furacão. Cerca de 20 furacões atingem a costa das Filipinas a cada ano.