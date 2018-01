Número de mortos nas Filipinas sobe para 359 Pelo menos 359 pessoas morreram nas Filipinas durante a passagem da tormenta tropical "Lingling" pelo país na quarta-feira, informaram hoje as autoridades. Até esta tarde, 130 cadáveres haviam sido recuperados e 229 ainda se encontravam sepultados sob a lama das quatro províncias centrais e meridionais filipinas açoitadas pela tempestade. Especialistas do serviço meteorológico do arquipélago disseram que a tormenta poderá transformar-se em furacão. "Atualmente, a ?Lingling´ se encontra no sul do Mar da China. Prevejo que abandonará as Filipinas amanhã à tarde e se deslocará em direção ao Vietnã, onde poderia transformar-se em um violento furacão", disse Prisco Nilo, chefe do Serviço Meteorológico filipino.