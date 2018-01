Número de mortos no atentado terrorista em Nice sobe para 85

PARIS - O número de mortos no atentado em Nice, na Riviera Francesa, no dia 14 de julho, subiu para 85, informou o hospital universitário local. Mais de 400 pessoas ficaram feridas no ataque.

"Todos os meus pensamentos para a filha, família e amigos de Pierre Hattermann, que acaba de morrer. É o 85º morto no atentado de #Nice06", disse na noite de quinta-feira o presidente da região, Christian Estrosi, em sua conta no Twitter.

O jornal francês Le Monde lembrou em seu site que no atentado também morreram a mulher de Hattermann e um de seus filhos, de 12 anos, enquanto os outros dois, um homem de 33 e uma menina de 14 - que ainda está hospitalizada, mas fora de perigo -, ficaram gravemente feridos.

O terrorista Mohamed Lahouaiej Bouhlel realizou o massacre durante a celebração do Dia da Bastilha, ao jogar um caminhão contra uma multidão que festejava o feriado no Promenade des Anglais, atropelando centenas de pessoas. / EFE