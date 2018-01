Número de mortos no desabamento no Cairo já chega a 9 Pelo menos nove pessoas morreram no desabamento de um prédio de 11 andares no no subúrbio do Cairo, na noite de ontem. Segundo general Mohamed el-Mayyed, que comanda os trabalhos de resgate, cerca de seis bombeiros ainda estão sob os escombros e mais alguns funcionários de uma loja. Os bombeiros foram pegos de surpresa quando combatiam um incêndio nos primeiros andares do edifício, e que pode ter provocado o desabamento. Um dos integrantes da equipe de resgate disse ter ouvido uma pessoa pedir socorro e dizer que com ela estavam outras duas pessoas vivas. O gerenal Mohamed el-Mayyed pediu ajuda das forças armadas para continuar os trabalhos.