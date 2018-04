Número de mortos no Haiti pode aumentar, diz Exército O chefe do Centro de Comunicação Social do Exército, general-de-brigada Carlos Alberto Barcelos, informou na manhã de hoje que o número de mortos e feridos no terremoto que atingiu a capital do Haiti, Porto Príncipe, pode aumentar. Já foram confirmadas as mortes de quatro militares brasileiros e cinco feridos. Os familiares de todos eles já foram avisados.