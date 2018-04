Número de mortos no Haiti pode chegar a centenas O número de mortos após o forte terremoto que atingiu a capital do Haiti nesta terça-feira pode chegar a centenas, disse um médico local. "Quando tivermos uma ideia do número de vítimas, ele será medido em centenas", afirmou o médico, que estava coberto de sangue e tratando de um ferimento no braço esquerdo.