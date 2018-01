Número de mortos no terremoto em Java chega a 393 Oito horas depois do terremoto de 6,2 graus na escala Richter que atingiu a cidade de Yogyakarta - de 500 mil habitantes -, na ilha de Java, Indonésia, pelo menos 393 pessoas já morreram. Há milhares de feridos, segundo fontes médicas. Muitos mortos foram transladados a vários hospitais da ilha, enquanto as autoridades adverterm que o número de mortos pode aumentar nas próximas horas. Um fonte do hospital estatal de Sardjito, em Yogyakarta, informou que ao menos 1.500 pessoas receberam os primeiros socorros naquele centro médico. Muitas pessoas estão sendo atendidas do lado de fora. Veículos transportam feridos, que fazem fila para entrar no hospital estatal, informou a rádio Elshinta. Ao menos 34 pessoas morreram no distrito de Klaten, afirmou a cadeia de televisão Metro TV, citando fontes do hospital estatal Suradi Tirtonegoro.