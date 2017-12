Número de mortos no WTC cai para 2.992 A contagem oficial das pessoas desaparecidas e mortas no ataque aos World Trade Center caiu para baixo de 3.000 pela primeira vez. A nova cifra, que inclui as pessoas em terra e aquelas que estavam a bordo dos dois aviões seqüestrados que se chocaram contra as torres gêmeas em 11 de setembro, é de 2.992, segundo a cidade de Nova York. Em setembro, o número chegou a 6.700. Segundo autoridades municipais, há várias razões para o declínio do número, incluindo: nomes listados mais de uma vez, estimativa exagerada por parte de alguns consulados e famílias que reportaram o desaparecimento de parentes no início e se esqueceram de avisar depois deles terem sido localizados sãos e salvos. Até a noite de ontem, a cidade de Nova York havia emitido 550 atestado de óbito baseados na identificação feita por restos mortais. Outros 1.958 atestados foram emitidos sem um corpo a pedido das famílias das vítimas para que pudessem solicitar prêmios dos seguros, acesso a contas bancárias e heranças. O restante é considerado desaparecido. Leia o especial