Número de mortos nos atentados em Madri chega a 131 O governo da Espanha decretou três dias de luto por causa dos atentados de hoje em Madri. Oficialmente, pelo menos 62 pessoas morreram e outras 350 ficaram feridas, nas quatro explosões que atingiram simultaneamente, às 7h35 desta manhã, as estações ferroviárias de Atocha (a mais importante da capital), Santa Eugenia e El Pozo, segundo o Ministério do Interior. Já agências de notícias dizem que os mortos já são 131 e os feridos passam de 400. O papa João Paulo II condenou os atentados e fez um apelo ao governo da Espanha e o grupo separatista ETA (provável autor dos ataques) pela busca de um acordo pacífico. Madri vive uma manhã de muita confusão, com várias ruas bloqueadas. O jornal El País, em sua edição online, afirma que este foi o atentado mais sangrento da história do grupo separatista basco ETA. Em junho de 1987, 21 pessoas morreram numa explosão na loja Hipercor, em Barcelona. Não há informações sobre brasileiros entre as vítimas O chefe do Setor de Imprensa e de Divulgação na Embaixada Brasileira na Espanha, Guilherme Friassa, disse, em entrevista à TV Globo, que ainda não há informação sobre algum brasileiro entre as vítimas dos atentados de hoje em Madri. Segundo ele, o grupo separatista basco ETA ainda não assumiu a autoria do atentado, ao contrário do que costuma fazer em seus ataques. Friassa comentou o ataque ocorrido na estação central de Atocha. Ele explicou que um trem explodiu dois minutos antes de chegar à plataforma. ?Se a explosão tivesse acontecido dentro da estação, a onda de choque seria muito maior, assim como o número de mortos?, disse. Atentados matam pelo menos 62 nos trens de Madri Explosões no trem de Madri deixam pelo menos 5 feridos