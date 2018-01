Número de mortos pela gripe avícola no Vietnã sobe para 16 Autoridades sanitárias do Vietnã anunciaram, no sábado, a morte de um menino de 12 anos contaminado pelo vírus da gripe avícola. Com ele, são 16 as vítimas da doença no país. O menino faleceu na segunda-feira passada, dia 15, mas apenas na sexta-feira testes confirmaram que a morte foi provocada pelo vírus H5N1, de acordo com informações de um médico do Instituto Pasteur da cidade de Ho Chi Minh. O garoto caiu doente cinco dias depois de ter consumido carne de aves. O governo vietnamita esperava declarar que o país livre da doença no final do mês. A Organização Mundial de Saúde (OMS) informou que enviará especialistas ao Vietnã para avaliar o problema.