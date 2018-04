Número de mortos por cólera passa de 200 O governo do Haiti confirmou ontem a morte de 208 pessoas em decorrência do surto de cólera no país. Mais de 2,5 mil haitianos estão internados sob suspeita de infecção. De acordo com o presidente haitiano, René Preval, as autoridades estão tomando providências para que a doença não ultrapasse as regiões ao norte de Porto Príncipe. Agências humanitárias dizem que a enfermidade poderia chegar à fronteira com a República Dominicana. As autoridades temem que o número de mortos possa se multiplicar caso a cólera chegue aos acampamentos improvisados após o terremoto.