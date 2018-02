Número de mortos por enchentes sobe a 50 nas Filipinas As enchentes causadas pelas chuvas de monções deixaram pelo menos 50 mortos no norte e no centro das Filipinas, informou hoje a Defesa Civil. Três pessoas, entre elas uma mulher de 73 anos, morreram eletrocutadas em incidentes distintos na província de Pangasinan, ao norte de Manila. Outras duas pessoas morreram ontem, informou também neste sábado a Defesa Civil, mas sem dar detalhes sobre as circunstâncias das mortes.