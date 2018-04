Número de mortos por frio intenso na Europa sobe para 113

Associated Press

VARSÓVIA - As autoridades europeias relataram que mais 20 pessoas morreram devido ao frio na Ucrânia, outras nove na Polônia e uma na Sérvia, elevando o total de vítimas causadas pelas rigorosas baixas temperaturas no leste da Europa para 113. Equipes de emergência trabalham sem parar para levar cuidados a desabrigados enquanto os termômetros registram -32,5°C.

Veja também:

GALERIA: A intensa onda de frio na Europa

Malgorzata Wozniak, porta-voz do governo polonês, disse que as vítimas são primariamente desabrigados alcoólatras que buscam abrigo em edifícios sem sistema de aquecimento. As autoridades pediram que a população faça o possível para ajudar quem precise.

Na Ucrânia, quase 950 pessoas foram hospitalizadas com hipotermia ou por congelamento. As autoridades montaram cerca de 2 mil abrigos aquecidos para os desabrigados.

Na Sérvia e na Bósnia helicópteros foram usados para retirar pessoas de vilarejos isolados pela nevasca e para levar remédios a alimentos a outras localidades. Nas regiões montanhosas sérvias, cerca de 11 mil pessoas estão sem condições de deixar a área, a não se via aérea, segundo Predrag Maric, da polícia emergencial.