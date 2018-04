Número de mortos por terremoto na China chega a 760

PEQUIM - As autoridades chinesas informaram nesta sexta-feira, 16, que chegou a 760 o número de mortos em decorrência do terremoto de magnitude 7,1 na escala Richter que castigou a província chinesa de Qinghai, na última quarta.

"As últimas estatísticas assinalam que há 243 pessoas desaparecidas e 11.477 feridas, das quais 1.174 estão em estado grave", anunciou um porta-voz do quartel-general de resgate na Prefeitura tibetana de Yushu. Segundo a mesma fonte, 4.200 feridos foram já levados a hospitais.

Pelo menos 7.093 soldados participam das operações de salvamento na cidade de Jiegu (Gyegu em tibetano), um dos lugares mais afetados pelo terremoto.

A localidade está situada em uma área remota, e o terremoto provocou grandes deslizamentos de terra que danificaram os caminhos, o que dificulta os trabalhos de resgate e o envio de maquinaria à região.

A imprensa destaca que mais equipes de resgate vão chegando pouco a pouco a Jiegu, onde vivem 100 mil pessoas e onde 85% das casas, a maioria construídas de barro e de madeira, ficaram destruídas, e muitas pessoas ainda estão presas entre escombros.

O epicentro do terremoto ficou a uma profundidade de 33 quilômetros no distrito de Yushu, na província autônoma tibetana de mesmo nome, e que tem uma altitude de mais de quatro mil metros.

Desde então, as réplicas são frequentes, e as mais fortes foram de magnitude 6,3. Os trabalhos de resgate estão sendo dificultados pelas baixíssimas temperaturas (que chegam a três graus abaixo de zero na madrugada), por fortes ventos e pela altitude do local.

Já chegaram à região mais de oito mil tendas de campanha, e todo tipo de provisões chegam a todo momento a Yushu, mas muitas pessoas ainda passaram uma segunda noite desabrigadas.

O primeiro-ministro, Wen Jiabao, chegou na quinta-feira à região, onde o vice-primeiro-ministro, Hui Liangyu, já estava desde quarta.