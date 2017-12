Número de rebeldes mortos no Nepal sobre para 49 Trina e oito rebeldes maoístas morreram durante os últimos dois dias em confrontos com o Exército e outros 11 faleceram quando os explosivos que carregavam explodiram acidentalmente, informaram neste domingo o Exército e a polícia. As tropas do governo não sofreram nenhuma baixa, disse Shiv Kumar Thapa, porta-voz militar. Não foi possível confirmar os dados por outros fontes. O exército matou 17 rebeldes no sábado em uma ofensiva no distrito de Rolpa, a 440 a noroeste da capitaldo Nepal, Katmandu. Outros oito insurgentes morreram na região de Dadelbhura, a 600 km a nordeste da capital, disse o porta-voz militar, e mais seis foram mortos em Chitwan, a 200 km a sudoeste da mesma capital. No sábado à noite, 11 guerrilheiros morreram quando os explosivos que carregavam explodiram acidentalmente no povoado de Fatehpur, a 1.550 km de Katmandu, informou uma fonte policial. Os combatentes estavam escondidos nesse município quando ocorreu o acidente e a polícia encontrou seus cadáveres. Os rebeldes lutam desde 1996 para derrubar a monarquia constitucional nepalesa e impor ao país um regime comunista baseado na doutrina de Mao Tsé-tung, o líder comunista chinês que liderou a revolução em seu país e o governou até sua morte.