Número de refugiados sírios já atinge 1 milhão, diz ONU

Em um comunicado divulgado nesta quarta-feira em Genebra, António Guterres, chefe do Acnur, diz que o número é baseado em relatórios dos agentes de campo da ONU em países vizinhos que ofereceram refúgio para os cidadãos sírios. Com outros milhões deslocados na região, mas ainda dentro da Síria, Guterres adverte que o país está indo em direção "a um desastre completo".

Ele alega que o número de refugiados aumentou dramaticamente desde o primeiro dia do ano, com a maioria dos sírios fugindo para o Líbano, Jordânia, Turquia, Iraque e Egito.

A presença deles sobrecarrega severamente os recursos dos países que os recebem e as comunidades internacional doadora inteira, de acordo com a ONU. As informações são da Associated Press.