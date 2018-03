Número de refugiados sírios na Turquia supera 50 mil O governo da Turquia informou nesta quinta-feira que o número de refugiados sírios ultrapassou 50 mil, atingindo 50.227, após mais de 5 mil sírios terem cruzado a fronteira nesta semana, informou a Administração de Emergências e Desastres da Turquia. Já um funcionário da chancelaria turca disse em Ancara que 2.300 sírios, incluídos militares de baixa patente, fugiram da Síria à Turquia nas últimas 24 horas. Esta semana marcou um aumento drástico no número de refugiados sírios que escaparam para a Turquia, na fronteira norte síria, com a escalada da ofensiva do exército de Bashar Assad contra Alepo. A maioria dos refugiados sírios é abrigada em campos nas províncias turcas de Hatay e Gaziantep.