Número de soldados dos EUA mortos no Iraque chega a 800 A morte de um soldado em um acidente automobilístico em Tikrit, 130 quilômetros ao norte de Bagdá, elevou a 800 o número de militares norte-americanos mortos no Iraque desde o começo da guerra, em 20 de março de 2003; 661 dessas mortes aconteceram depois de 1º de maio do ano passado, dia em que o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, anunciou que os combates estavam encerrados. Outros dois soldados ficaram feridos no acidente de hoje, sobre o qual os porta-vozes militares não divulgaram detalhes. A coalizão que invadiu o Iraque contabiliza agora 910 militares mortos desde o início do conflito.